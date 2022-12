Como van las cosas, uno tiene que dejarse matar para que no lo sancionen: ‘Pecoso’

Fernando ‘Pecoso’ Castro, entrenador del América de Cali, fue sancionado con dos fechas por los insultos que lanzó contra un hincha que se encontraba en las tribunas del estadio Pascual Guerrero el pasado domingo en el juego entre el cuadro ‘escarlata’ y Águilas Doradas.

Precisamente, ‘Pecoso’ habló con El Camerino de BLU Radio sobre esta sanción y dijo que la dejó en manos del club.

“Yo le dije al club que no he hecho absolutamente nada. Nada, nada es nada. Y entonces el club está tratando de mirar cómo puede arreglar eso. Ya la suspensión está, pero esperamos que, al menos, me rebajen una (fecha). No puede ser que yo sin hacer absolutamente nada, me den dos fechas. Esto duele, realmente, muchísimo”, señaló.

Castro señaló que “así como está el país, con esas injusticias, con los problemas de la guerrilla, con los problemas del narcotráfico, con 50.000 problemas, eso duele”. Por lo que aseguró que es injusta su sanción.

“A mí me duele que me suspendan dos fechas cuando no he hecho absolutamente nada. Le estoy reclamando a un público y nada más. Así como van las cosas, mañana o pasado mañana le pegan una puñalada a uno o le pegan un tiro y el culpable es uno porque me dejé pegar el tiro. Si reacciono, la culpa es mía. Quiere decir que uno no puede reaccionar a absolutamente nada”, dijo.

Aseguró que desde el año 1970 está en el fútbol profesional colombiano y que ningún directivo en el país puede decir que yo soy una persona deshonesta.

“Yo nunca me he metido en la vida de un árbitro. Jamás me he metido en el contrato con un directivo o de un jugador. Jamás he tenido un disgusto con un directivo. Si yo fuera un sinvergüenza o un ladrón, ya no estaría en el fútbol”, señaló el entrenador manizalita.

‘Pecoso’, de amplia trayectoria en el balompié nacional, aseguró que nunca en su carrera había vivido una presión y una tensión tan grande como la que actualmente vive en el banquillo del América.

“Nunca lo había vivido. Los enemigos gratuitos que tienen la institución son los que provocan esas cosas (…) Eso es triste porque es un problema social que tenemos en Colombia en general. Igual a este país para vivir no hay nada, pero desafortunadamente estamos viviendo una situación muy difícil: violencia, violencia y violencia”, manifestó el estratega.

El momento del insulto

El técnico, de pasado en clubes importantes del país como Cali, Millonarios y Santa Fe, reconoció que su error fue “contestarle al tipo”.

“¡Por Dios santo! Un tipo 90 minutos gritándole a usted deshonesto y cometero. Me dijo de todo, de todo. Como yo trabajé en el Deportivo Cali muchos años, entonces es entendible. Hay hinchas americanos que no están de acuerdo que venga un caleño a dirigir al América (…) Lo único que he hecho en mi vida es trabajar honestamente en esto”, puntualizó.

*Escuche la entrevista completa.

