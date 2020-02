Con 33 años, Rafael Nadal ve “cada vez más cerca” el final de su carrera

El español Rafael Nadal reconoció este sábado ser consciente de que su carrera como tenista está llegando al final, pero mientras el cuerpo le aguante seguirá con la misma ilusión.

"El final está cada vez más cerca, pero sigo disfrutando y mientras mi físico y mi cabeza me permitan seguir haciendo lo que hago de manera competitiva, aquí seguiré", aseguró en una rueda de prensa en Acapulco.







Según el número dos del mundo, a sus 33 años mantiene la pasión por lo que hace y le sigue ilusionando salir a la pista como la de Acapulco, llena de gente que lo apoya.

"Es una de las razones principales de seguir; la gente contigo es una inyección de energía grande", aseveró.

Nadal derrotó por 6-3 y 6-2 al búlgaro Grigor Dimitrov en la semifinal del Abierto Mexicano de Tenis, con lo que se clasificó para la final en la que disputará el título ante el estadounidense de 22 años Taylor Fritz, raqueta 35 del mundo.

"Es un jugador consolidado que está jugando bien, será un partido difícil; golpea fuerte la pelota y debo hacerle golpear desde posiciones incómodas", señaló.

Al referirse al duelo de la semifinal ante Dimitrov, explicó que el resultado abultado no refleja lo sucedido porque el partido fue peleado.

"Parece un partido cómodo y no ha sido así. En el tenis a veces las cosas están de tu lado; cada vez que me hizo break en el juego siguiente lo recuperé y es importante porque así él no cogió confianza. Esa fue la clave del partido", observó.

Según el español, a estas alturas de su carrera no debe sentirse tan bueno como para no aceptar los errores porque asumir que uno se equivoca es el principio básico para recuperarse.

"En los quiebres que recibí en los dos sets me faltó agresividad, estuve jugando corto, pero enseguida contrarresté. Me salió bien, aunque lo ideal es no ir con quiebre abajo", concluyó.