Con gol de Tilman Palacios, América venció a Boyacá Chicó y sigue invicto

América de Cali sigue firme en su arranque de temporada y este sábado logró una victoria fundamental en la altura de Tunja. El equipo dirigido por David González se impuso 0-1 ante Boyacá Chicó en el estadio La Independencia, gracias a una anotación solitaria de Tilman Palacios.

Con este resultado, el conjunto escarlata mantiene un inicio perfecto con dos victorias en igual número de salidas, sumando seis puntos que lo ubican en la parte más alta de la tabla de posiciones junto al Deportes Tolima. El triunfo en una plaza tradicionalmente difícil para los vallecaucanos ratifica el buen momento defensivo del equipo, que ha mostrado una notable mejoría con el liderazgo de Nicolás Hernández y Marlon Torres en la zaga.

BOY 🆚 AMÉ [0-1]



|90’ +5’ ⏱| FINAL DEL PARTIDO. EL ROJO SE IMPONE EN TUNJA Y SUMA UN NUEVO TRIUNFO EN LA LIGA. ¡¡VAMOS, MECHA!! ➕3️⃣🔥#BOYxAMÉ#LigaBetPlay pic.twitter.com/KlsIhvWvtW — América de Cali (@AmericadeCali) January 25, 2026

Sin embargo, a pesar de la alegría por los tres puntos, el funcionamiento del América dejó ver que aún hay aspectos por pulir, especialmente en la definición. Aunque el esquema de González muestra orden y una buena circulación de balón, la falta de un referente de área con mayor peso sigue siendo la gran tarea pendiente para la dirigencia y el cuerpo técnico. En contraste, la situación del Boyacá Chicó empieza a encender las alarmas; el equipo de Flabio Torres no solo ha caído en sus dos presentaciones iniciales, sino que la sombra del descenso comienza a presionar a una nómina que no logró responder ante la exigencia de los diablos rojos.

💙🧡 ¡Sábado de fútbol! ⚽️



Hoy volvemos a nuestra casa 🏁 nos vemos esta noche en el estadio La Independencia 🏟️ enfrentaremos la jornada #2 de la Liga Betplay Dimayor l - 2026 ♟️ pic.twitter.com/b53QuFvrbw — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) January 25, 2026

La segunda fecha de la Liga BetPlay I-2026 también dejó noticias importantes en otros estadios del país, como el contundente triunfo 3-1 del Deportivo Cali sobre Independiente Medellín y el empate sin goles entre Pereira y Fortaleza. La acción continuará este domingo con partidos como el de Millonarios y Junior de Barranquilla en El Campín y la visita de Santa Fe al Once Caldas.



Por otro lado, la Dimayor confirmó que el duelo entre Atlético Nacional y Jaguares tuvo que ser reprogramado para el mes de abril por problemas en la entrega del estadio Atanasio Girardot, una situación ajena a los clubes que altera el calendario del torneo.