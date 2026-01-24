En vivo
Con gol de Tilman Palacios, América venció a Boyacá Chicó y sigue invicto

La segunda fecha de la Liga BetPlay I-2026 también dejó noticias importantes en otros estadios del país, como el contundente triunfo 3-1 del Deportivo Cali sobre Independiente Medellín y el empate sin goles entre Pereira y Fortaleza.

