“Creo que encontraré algo”: Tunjo no asiste a GP Hungría por falta de recursos

El piloto colombiano de GP3 Óscar Tunjo explicó en Autos y Motos por qué no pudo competir en el GP de Hungría.

“No ha sido un proyecto fácil, lastimosamente no se logró solucionar el inconveniente que tuvimos con el desembolso de dinero de los patrocinadores de Colombia. Nos tuvimos que perder esta carrera y pronto estaremos regresando a Colombia para trabajar fuertemente y conseguir todo el apoyo que se necesita”, dijo el caleño.

“Se pierde un fin de semana en donde podíamos hacer un gran resultado, es un circuito en donde me sentía bastante bien (….) me siento orgulloso de lo que he llegado a hacer hasta ahora”, agregó.

Con respecto al trino que le envió al presidente Juan Manuel Santos en Twitter en donde le pide una cita para hablarle de su proyecto para fortalecer la seguridad vial del país, Tunjo dijo que aún no le han dado respuesta pero que espera con su propuesta aportar al país.

Finalmente, dijo que la temporada no está asegurada al 100% pero buscará mantenerse en el puesto para poder seguir en el campeonato. “Creo que podré encontrar algo, actualmente estamos en una posición muy delicada”.