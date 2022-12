Cristiano Ronaldo es el espejo en el que me miro: Neymar

El astro brasilero Neymar, en diálogo con medios de su país, dejó ver su admiración y respeto hacia el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

“Respeto mucho a Cristiano por la historia que ha escrito. Es el espejo en el que me miro. Lleva 10 años en lo más alto al igual que 'Leo'. Todos queremos llegar a ser como ellos. Considero que el Madrid no es solo 'CR7', hay grandes jugadores en ese equipo”, señaló el delantero del PSG.

Estas declaraciones avivaron aún más los rumores sobre una posible llegada del brasilero al Real Madrid, precisamente el rival del PSG en los octavos de Champions.

Neymar estará “al 2000 %” en París la temporada próxima, afirmó el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, tras la victoria de su equipo este sábado contra Montpellier 4 por 0.

Dijo que la llegada del atacante al cuadro blanco de la capital española es solo un rumor que carece de verdad.

“Es un rumor. No es verdad, con seguridad. Está contento aquí, quiere quedarse aquí. Llegó hace cinco meses y tiene todavía cuatro años y medio de contrato. ¿Cómo quieren verle partir? Los españoles quieren comenzar a jugar un poco el partido. No queremos entrar en ese juego. No estará al 100 % con nosotros la próxima temporada, sino al 2000 %”, aseguró.