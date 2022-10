Daniel Galán se convierte en la raqueta número uno de Colombia

El tenista colombiano Daniel Galán pasó por los micrófonos de El Camerino para hablar de su gran rendimiento que lo ha llevado a convertirse en ‘la raqueta número uno de Colombia’.

“Estoy muy contento por la noticia y motivado también por la gran responsabilidad”, dijo muy emocionado.

Además del peso que trae ser el número uno en Colombia, es ‘robarle’ el lugar a Santiago Giraldo, quien después de 10 años dejó de serlo. Pese a esto, Galán dijo tener muy buena relación con Giraldo.

“Recientemente no he hablado con Santiago, pero tenemos muy buena relación y seguramente me aconsejará”, respondió.

La noticia la recibió por uno de sus hermanos, quien le envió un ‘pantallazo’ al WhatsApp, cosa que no esperaba sucediera esta semana.

Escuche la entrevista completa en este audio adjunto.