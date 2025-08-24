David Alonso consigue su primer triunfo en el Moto GP2: así logró su histórica hazaña

El colombiano de origen español David Alonso vivió un fin de semana soñado en el circuito de Balaton Park, donde consiguió su primera victoria en la categoría Moto2 al imponerse en el Gran Premio de Hungría. Con un cierre electrizante, Alonso superó en la última vuelta al brasileño Diogo Moreira y al español Manuel González, líder del campeonato.

El triunfo tiene un valor especial: apenas un año después de proclamarse campeón mundial de Moto3 (2024), el piloto de Kalex demuestra que su talento sigue en ascenso y que está listo para pelear contra los grandes nombres de la categoría intermedia.



Una remontada paso a paso

La carrera, pactada a 22 giros, tuvo de todo: caídas, sanciones y cambios constantes en la punta. Alonso, que partió desde la octava posición, no se desesperó y fue avanzando posiciones con paciencia, esperando el momento justo para atacar.

Mientras González y Moreira se disputaban el liderato desde el arranque, el colombiano se mantuvo en el grupo perseguidor, cuidando neumáticos y estudiando a sus rivales. El giro clave llegó en las últimas vueltas, cuando Alonso mostró un ritmo demoledor: primero rebasó a Jake Dixon, luego a Moreira y, finalmente, en la última vuelta, atacó con decisión a González para cruzar la meta como vencedor.

El podio se completó con Moreira en segundo lugar y González tercero, resultado que le permite al español mantener el liderato del mundial, aunque ahora con apenas 25 puntos de ventaja.

David Alonso Foto: AFP

Carrera marcada por caídas y sanciones

El Gran Premio no estuvo exento de incidentes. En la primera curva varios pilotos, entre ellos Celestino Vietti y Darryn Binder, se vieron involucrados en una caída múltiple, aunque sin consecuencias físicas de gravedad. Otros, como Izan Guevara y Daniel Muñoz, fueron sancionados con vueltas largas por errores en la salida o por exceder los límites de pista.

Incluso, el español Alonso López tuvo que abandonar tras una fuerte caída que lo obligó a pasar por la clínica del circuito.

Estos episodios fueron aprovechados por los favoritos para marcar diferencias, aunque al final todo se definió en un pulso a tres que Alonso ganó con sangre fría.



Un futuro prometedor para David Alonso

Con este triunfo, el joven piloto confirma que su adaptación a Moto2 avanza a paso firme. Después de un duro tropiezo en Austria, donde se fue al suelo, la victoria en Hungría lo catapulta nuevamente como uno de los talentos más prometedores del motociclismo mundial.

Alonso ya había dado muestras de su capacidad en Moto3, pero ahora demuestra que está preparado para escribir nuevas páginas en Moto2. Y aunque Manuel González sigue siendo el gran favorito al título, el nombre del colombiano empieza a sonar con fuerza en el paddock.