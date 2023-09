David Alonso, el piloto español que decidió representar a Colombia en el Mundial de Motociclismo

Oriundo de Madrid, España, David Alonso se enamoró del motociclismo desde que era un niño por las calles del país ibérico. No obstante, tomó una decisión que sorprendió a más de uno en Europa, pues se puso la bandera de Colombia y optó por ir con el nombre cafetero en esta categoría deportiva.

Y es que David Alonso ha tenido resultados inolvidables en el mundo del motociclismo cuando el pasado domingo, 10 de septiembre, logró ganar el Gran Premio de San Marino Moto3 en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático. En diálogo con Blog Deportivo, de Blu Radio, el piloto aseguró estar orgulloso de estar con Colombia.

"Es una decisión que he tomado con el equipo y la familia en 2020. En honor a mi madre que es de Colombia, me alegra mucho llevar la bandera y ahora que ha sonado por primera vez el himno colombiano es un orgullo. La última vez que fui a Colombia estuve en Medellín y me gustó mucho porque anteriormente estuve allá recién nacido, que no te llegas a acordar. Intenté probar la bandeja paisa, el sancocho, todo (...) Viene una gira asiática, entonces este final de temporada será poco entretenido", dijo.

Tan solo tiene 17 años, pero David Alonso dijo estar orgulloso de sus logros hasta la fecha. ¿Sueña con un GP? Claro, dice él, pero cree que el paso a paso y el trabajo duro será el que decida el camino a seguir: "Al final en las carreras hay que ir gestionándolas, ha venido una seguidilla de buenas carreras".

Según él, estos buenos resultados son también parte de la estrategia que ha podido aprender en su carrera y que quiere seguir replicando en sus próximos retos que vendrán. Ahora, Alonso centrará su atención en seguir mejorando y, por supuesto, vestir con mayor orgullo la bandera de Colombia.

