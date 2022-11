Dejan a Bedoya como el indeseable y ordinario: Esteban Jaramillo sobre ‘El Presidente’

Se estrenó la serie ‘El Presidente’ de Amazon Prime Video, en la que se relatan los hechos de corrupción y escándalos de fraude como el famoso ‘Fifa Gate’. El periodista Esteban Jaramillo, en conversación con Blog Deportivo, resaltó que la producción cuenta detalle del sonado caso de corrupción en 2015.

“Es muy real, muy cercana a los hechos. Hago un resumen con algunas frases: El fútbol lo tapa todo; si no controlas tu destino, alguien te lo controlará; mientras la pelota rueda, vende; cuando entran a la cancha, los hinchas ven el juego, los directivos ven las sillas ocupadas. Además, muestra que muchas veces los resultados estaban puestos”, comentó.

En la serie también representan al expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol Luis Bedoya, quien aceptó haber recibido sobornos en el sonado caso de ‘Fifa Gate’. No obstante, para Esteban Jaramillo la producción deja puesto al colombiano de la peor manera.

“Lo que no me gusta es el personaje de Lucho Bedoya, yo creo que él no era tan ordinario. Dejan a Bedoya como el más ambicioso, deseoso de plata, el que entregaba el alma a cualquier postor, indeseable, ordinario y mal hablado”, dijo, explicando que, para él, Luis Bedoya no tenía una forma de ser tan extrema en ese sentido.

“La serie es muy fascinante, atrapante, la serie lo deja a uno frío. Deja claro que el enemigo del fútbol siempre está dentro del fútbol, en sus entrañas”, añadió.

Escuche aquí la entrevista completa en Blog Deportivo:

