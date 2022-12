Deportista olímpica confirmó su embarazo en juegos de Río

Embarazo olímpico, Diana Reyes confirmó su embarazo de dos meses y aseguró que su pancita no le impedirá disputar partidos con la selección de voleibol de Puerto Rico, descartando que su estadía en Rio sume riesgos a su gestación.

"Estoy aquí, voy a ser mamá. Me estoy protegiendo y no hay nada que temer o que me impida jugar", dijo Reyes este lunes.

La futura mamá no participó en ninguno de los dos partidos que disputó su combinado. Este lunes, en la caída de las boricuas por 3-0 ante Serbia, estuvo a punto de entrar.

Reyes consideró que no hay riesgos extras por su estadía en Rio, pese a que circula en el país el virus del Zika, considerado especialmente peligroso para las mujeres embarazadas luego de que se detectaran casos de microcefalia en bebés con madres infectadas durante el embarazo.

La presencia del virus provocó que muchos deportistas de élite desertaran de los Juegos y algunos países recomendaron a las embarazadas no viajar a Brasil.

Pero en Puerto Rico también está presente, lo que hace que sean similares los cuidados necesarios para las embarazadas en ambos países.

Reyes dijo que le informó a su entrenador, Juan Núñez, de su embarazo recién a su llegada a Rio, días después de enterarse de la noticia en Puerto Rico y por casualidad, luego de acudir a urgencias tras sufrir un accidente automovilístico que no tuvo consecuencias para su salud.

"Fui al hospital donde me hicieron la prueba y estaba embarazada, se lo dije para que no hubiera problema, no soy de alto riesgo como están diciendo", agregó la jugadora.

Sucedió "de repente, un accidente, estoy bien de ocho semanas (...) y él (Núñez) lo tomó super bien", agregó la deportista que espera tener minutos en el tercer duelo de Puerto Rico en el torneo el miércoles ante China.

En Londres-2012, la estadounidense de vóley playa Kerri Walsh-Jennings ganó la medalla de oro estando embarazada.