En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Sismo de magnitud 6,6 sacudió a Taiwán hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

Sismo de magnitud 6,6 sacudió a Taiwán hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

El USGS indicó que el movimiento ocurrió a una profundidad aproximada de entre 67 y 72,8 kilómetros, lo que provocó fuertes sacudidas en las regiones del norte y el este.

Sismo de magnitud 6,6 sacudió a Taiwán hoy, sábado 27 de diciembre de 2025
Sismo de magnitud 6,6 sacudió a Taiwán hoy, sábado 27 de diciembre de 2025
Foto: capturas de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad