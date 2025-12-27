Familia de Tylor Chase rompe el silencio y se defiende: “Nunca estuvo solo”

La familia de Tylor Chase, actor conocido por interpretar a Martin Qwerly en la serie El Manual de Supervivencia Escolar de Ned de Nickelodeon, habló públicamente por primera vez tras la difusión de imágenes que muestran al exactor en situación de calle. Su padre, Joseph Méndez Jr., aseguró que la familia nunca lo dejó sin apoyo, aun cuando enfrenta un difícil estado de salud mental.

En una entrevista con medios internacionales, Méndez explicó que Tylor, de 36 años, fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar a los 26 años, condiciones que con el tiempo se complicaron junto con problemas de dependencia al alcohol y a sustancias ilícitas.



Estado de salud de Tylor Chase y los intentos de tratamiento que realizó su familia

Según el padre, la familia ha buscado durante más de una década diversas opciones de tratamiento médico, psicológico y profesional para Tylor, pero él se resistió a recibir ayuda continua. En algunos momentos accedió a programas de rehabilitación —por ejemplo, en Georgia en 2021—, pero dejó los tratamientos y abandonó la medicación, lo que complicó su recuperación.

Actuó en la reconocida serie 'Manual de supervivencia escolar de Ned'. Foto: Redes sociales

Méndez detalló que tanto él como la madre del actor intentaron acompañarlo en distintos momentos, incluida la oferta de asistencia y espacios seguros para su recuperación, pero que la decisión final siempre dependió de Tylor.

El caso volvió a captar atención cuando, tras viralizarse un video de Tylor en situación de calle en California, diversas figuras públicas y excompañeros del actor expresaron preocupación por su estado. En respuesta, Tylor fue trasladado recientemente a un hospital en Riverside, California, donde ingresó a un periodo de observación de 72 horas y se espera que, una vez estabilizado, continúe su proceso en un centro de rehabilitación especializado.



Este movimiento de apoyo contó con la participación de personas cercanas, incluidos excompañeros de reparto, quienes intentaron ayudarlo a salir de la calle antes de que fuera necesario el ingreso hospitalario.

La situación de Tylor Chase generó reacciones mixtas en redes sociales y medios. Algunos usuarios expresan solidaridad y llaman a respetar su privacidad y dignidad, mientras otros circulan mensajes polémicos sobre su vida actual.

En medio de este contexto, su familia mantiene que ha actuado según lo que considera mejor para su hijo, pese a las dificultades que implica un cuadro de salud mental complejo y resistencia al tratamiento.