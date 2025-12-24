Reaparece famoso actor de Nickelodeon que ahora vive en la calle: colega le dio una mano

Un actor que alcanzó la fama en una exitosa producción de Nickelodeon reapareció, pero no en un nuevo proyecto artístico, sino viviendo en situación de calle y en condiciones alarmantes.

Se trata de Tylor Chase, recordado por su papel de Martin Qwerly en 'Manual de supervivencia escolar de Ned', una de las series más populares del canal infantil, donde tres adolescentes compartían consejos para enfrentar los desafíos de la secundaria.

La historia del actor volvió a ser tema de conversación luego de que circularan videos en los que se lo ve desalineado, con ropa deteriorada y pidiendo ayuda en las calles de California.

📺🙁Tylor Chase, la estrella infantil de Nickelodeon que vive en la calle: así son las tristes imágenes del actor que dio vida a Martin Qwerly en 'El Manual de Supervivencia de Ned'



Las imágenes no tardaron en viralizarse y despertaron la preocupación de excompañeros, seguidores y figuras del espectáculo. Frente a la exposición mediática, algunos de los actores que compartieron set con Chase decidieron movilizarse para tenderle una mano. Uno de los gestos más comentados fue el de Daniel Curtis Lee, quien también formó parte del elenco de la serie y hoy es influencer y artista.



Lee compartió en sus redes un video cargado de emoción en el que mostró cómo fue a buscar a su antiguo colega, lo invitó a comer y le pagó una habitación de hotel para que pudiera resguardarse del frío y la lluvia durante algunos días.

En el clip, ambos se funden en un abrazo mientras Lee le expresa palabras de aliento: “Creo en ti, vamos a salir adelante. Hay que seguir trabajando y no rendirse”.

Además del gesto inmediato, Lee explicó que desde hace tiempo intenta organizar un fideicomiso para recaudar fondos que permitan costear un tratamiento especializado para Chase. Según relató, también logró que el actor retomara contacto con su padre mediante una videollamada y que hablara nuevamente con otros integrantes del elenco que los llevó a la fama.

Tylor Chase nació el 6 de septiembre de 1989 en Arizona y, durante su adolescencia, participó en distintas producciones televisivas como Everybody Hates Chris y Confessions of a Late Bloomer. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó en 2004 con la serie de Nickelodeon. Tras el final del programa en 2007, su carrera se fue diluyendo y solo volvió a aparecer, años después, como voz en el videojuego L.A. Noire. Desde 2021 no se registran nuevas apariciones públicas, y se cree que desde entonces vive en la calle.