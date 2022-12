Desde que llegué al fútbol europeo he dado pasos muy importantes: Jefferson Lerma

Jefferson Lerma, volante del Bournemouth de Inglaterra, convocado para los juegos amistosos de Colombia ante Chile y Argelia, habló en Blog Deportivo de su gran momento en el fútbol europeo.

“Contento por seguir siendo parte de este proceso, esto ha sido fruto del trabajo, me he venido consolidando y aprovechando la oportunidad. Para mí no hay duda que es el trabajo que he realizado en el club que represento cada ocho días”, aseguró.

Dijo que la Selección Colombia es lo máximo para él: “lo que uno sueña y cuando lo logras nunca lo quieres soltar”, apuntó.

También se refirió al crecimiento en su rendimiento desde que saltó al viejo continente.

“Desde que llegué al fútbol europeo, he hecho una balanza y he madurado mucho como jugador, he crecido, he dado pasos importantes y uno de ellos fue llegar a la Selección”, enfatizó.

Sobre Queiroz, manifestó que es un técnico europeo “con un bagaje bastante amplio”.

“Tengo la posibilidad de jugar en varias posiciones, y cuando me lo pidan, voy a hacerlo de la mejor manera”, señaló.

