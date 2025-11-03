¿Despiden a James Rodríguez del Club León? Alertan movimiento tras 'terremoto' en México

El futuro de James Rodríguez sigue siendo un enigma. El capitán de la Selección Colombia podría estar viviendo sus últimos días en el Club León de México, según diversas versiones de la prensa mexicana.

La noticia ha causado revuelo entre los aficionados de 'La Fiera', quienes ven con resignación la posible salida del ‘10’ del cuadro de Guanajuato. El equipo, que no logró clasificar a la liguilla del torneo Apertura 2025 y se ubica en los últimos lugares de la tabla, atraviesa una crisis deportiva que también ha salpicado al mediocampista colombiano. En medio de este panorama, la situación del cucuteño se ha convertido en uno de los temas más comentados en el fútbol azteca.

James llegó al balompié mexicano tras su paso por el Rayo Vallecano de España. En un comienzo, parecía haber encontrado la estabilidad que tanto buscaba y se esperaba que fuera el momento de su resurgimiento. Sin embargo, los resultados no acompañaron ni al equipo ni al jugador, y todo apunta a que su vínculo con el León llegaría a su fin antes de lo previsto.



¿Qué dicen los medios sobre el futuro de James Rodríguez?

La prensa mexicana maneja dos versiones principales sobre el futuro del colombiano. Por un lado, algunos periodistas aseguran que James desea continuar en el club, pero el Grupo Pachuca —propietario del equipo— considera que el gasto de mantenerlo no se justifica ante el bajo rendimiento colectivo.

Por otro lado, varios medios sostienen que el León sí estaría interesado en renovarle, aunque el entorno del jugador estaría escuchando ofertas de ligas más competitivas. Entre ellas, se menciona una posible llegada a la Major League Soccer (MLS) o un regreso a España, específicamente al Valencia CF. Ambos destinos representarían un salto económico y deportivo difícil de igualar en el fútbol mexicano.



Mientras los rumores crecen, la salida del mediocampista de la Liga MX parece cada vez más probable. La afición del León ya se estaría preparando para despedirlo, recordando su llegada como una auténtica revolución mediática.

Posibles destinos: entre la MLS y el regreso a Europa

Aunque no hay confirmaciones oficiales, la MLS aparece como la opción más sólida. Equipos como Inter Miami, Los Angeles Galaxy o Atlanta United figuran entre los principales interesados en fichar al colombiano, atraídos por su experiencia internacional y su valor de marca.

Otra alternativa sería su regreso al fútbol europeo, con el Valencia como posible destino. Este movimiento marcaría el reencuentro de James con una liga que conoce bien tras su paso por el Real Madrid.

Mientras tanto, en México, los seguidores del León se debaten entre la tristeza y la comprensión: algunos agradecen su compromiso, mientras otros aseguran que “un solo jugador no puede cambiar el rumbo de un equipo”.