Detienen a entrenador y estrella de la NBA por caso de apuestas ilegales

El entrenador jefe de los Portland Trail Blazers de la NBA, Chauncey Billups, y el escolta de los Miami Heat Terry Rozier fueron detenidos este jueves por su presunta participación en apuestas ilegales, según informaron fuentes oficiales estadounidenses.

Billups, exjugador estrella de los Detroit Pistons y miembro del Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), fue detenido en relación con partidas de póquer ilegales amañadas y vinculadas a familias mafiosas, según informó el director del FBI, Kash Patel.

Rozier y un exjugador y entrenador asistente de la NBA, Damon Jones, se encontraban entre las seis personas detenidas en un caso de apuestas deportivas, según declaró Patel en una rueda de prensa en Nueva York.

El fiscal estadounidense Joseph Nocella dijo que Billups, de 49 años, era una de las más de 30 personas acusadas por su presunta participación en una "trama nacional para amañar partidas ilegales de póquer" que utilizaba "alta tecnología para hacer trampas".



Rozier y Jones presuntamente "participaron en una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde que las apuestas deportivas online se legalizaron ampliamente en Estados Unidos", dijo Nocella.

La describió como "una conspiración interna de apuestas deportivas que explotaba información confidencial sobre los atletas y equipos de la Asociación Nacional de Baloncesto".



"Estafaron millones"

Los acusados estaban involucrados en apuestas ilegales sobre el rendimiento de los jugadores de los Charlotte Hornets, los Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers y los Toronto Raptors, dijo Nocella.

Afirmó que la NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo, ha cooperado con la investigación que condujo a las acusaciones reveladas este jueves.

La comisaria de policía de Nueva York, Jessica Tisch, citó un ejemplo de un partido del 23 de marzo de 2023 en el que Rozier, de 31 años, jugaba entonces para los Hornets.

El jugador dejó "en claro a sus cómplices que tenía previsto abandonar el partido antes de tiempo con una supuesta lesión", afirmó Tisch.

Los miembros del grupo utilizaron esa información y apostaron más de 200.000 dólares sobre su rendimiento en el partido, aseguró.

"Rozier abandonó el partido tras solo nueve minutos, y esas apuestas se pagaron, generando decenas de miles de dólares en beneficios", explicó.

En cuanto a las partidas de póquer amañadas en las que supuestamente participó Billups, los organizadores utilizaron "barajadoras personalizadas que podían leer las cartas, barajas con códigos de barras y cámaras ocultas integradas en las mesas y en los accesorios de iluminación", explicó Tisch.

"Las víctimas creían que estaban sentadas en una mesa justa", afirmó. "En cambio, les estafaron millones".



Rozier se defiende

Billups se retiró de la NBA como jugador en 2014 y es el entrenador jefe de los Trail Blazers desde 2021. Estuvo en el banquillo durante el primer partido de la temporada del equipo el miércoles, que perdió contra los Minnesota Timberwolves.

Rozier fue la decimosexta elección general de los Boston Celtics en el draft de 2015. Ha promediado 13,9 puntos por partido jugando en tres equipos a lo largo de sus 11 años de carrera en la NBA.

Sufrió una lesión en el tendón de la corva y no jugó en el partido inaugural de la temporada de la NBA de los Heat el miércoles.

Su abogado, James Trusty, dijo en un comunicado que los fiscales "parecen estar creyendo en fuentes espectacularmente increíbles en lugar de basarse en pruebas reales de irregularidades".

"Terry fue absuelto por la NBA y estos fiscales han reabierto ese caso inexistente", dijo Trusty. "Terry no es un apostador, pero no le da miedo luchar y espera ganar esta batalla".

Nocella, el fiscal federal, dijo que la acusación en el caso de apuestas deportivas estaba relacionada con la detención el año pasado de un exjugador de la NBA, Jontay Porter, de los Toronto Raptors, que fue expulsado de por vida de la liga por su participación en un escándalo de apuestas.

Porter, de 25 años, fue acusado de realizar apuestas relacionadas con su rendimiento en la cancha. Se ha declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y está a la espera de sentencia.

Los jugadores de la liga de baloncesto tienen prohibido apostar en los partidos de la NBA.

La detención de Billups se produce tres meses después de la del exjugador de la NBA Gilbert Arenas, que fue arrestado en julio acusado de organizar partidas ilegales de póquer con altas apuestas en su mansión de Los Ángeles. Arenas se ha declarado inocente.

