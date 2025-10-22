La nueva temporada de la NBA presenta cambios importantes para Colombia

La nueva temporada de la NBA echará a andar el 21 de octubre con un nuevo mapa de derechos televisivos, tras un acuerdo de once años y 76.000 millones de dólares, con el gran regreso de la liga a la cadena NBC con un enorme reclamo: Michael Jordan en calidad de 'colaborador especial'.

Michael Jordan, seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls en los años 90, se estrenará en pocos días como analista de la liga. NBC, junto a Amazon una de las grandes novedades en el nuevo acuerdo de derechos televisivos en Estados Unidos, no ha detallado todavía el rol de 'MJ', pero su incorporación ya ha generado enorme expectación.

"¡Una incorporación legendaria a nuestro equipo! Estamos encantados de dar la bienvenida a Michael Jordan como colaborador especial de la NBA en NBC y Peacock", escribió NBC en su cuenta de X en mayo.

Podrá ver la NBA en su celular // Fotos: AFP y Unplash.

Pero el panorama en Colombia también tuvo cambios significativos y fue la presentación del calendario, ahora, en Prime Video.



Las transmisiones en América Latina, incluyendo Colombia, comenzarán con una doble cartelera el viernes 24 de octubre a las 6:30 de la tarde, cuando los New York Knicks reciban a los Boston Celtics, seguido por el encuentro entre los Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers a las 9:00 de la noche.

"Los Thunder aparecerán en 10 partidos en Prime, al igual que Los Angeles Lakers, New York Knicks y Golden State Warriors. Los Houston Rockets de Kevin Durant estarán en 7 partidos, junto con los Celtics y los Timberwolves. Los Mavericks se presentarán 5 veces, incluyendo 2 enfrentamientos contra Luka Dončić y los Lakers (28 de noviembre y 12 de febrero)", indicaron desde la app.

