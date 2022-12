Detrás de la no contratación de Flavio hay intereses oscuros: representante de Robatto

Este lunes, Atlético Bucaramanga confirmó, a través de su cuenta de Twitter, que dio por terminada la negociación que vinculaba al técnico Flavio Horacio Robatto con la institución ‘leoparda’.

El pasado miércoles 22 de agosto, ante la salida de Carlos Mario Hoyos, el equipo bumangués anunció al argentino como nuevo estratega, pero su llegada finalmente no se dio.

Un día después de su oficialización, Antonio Tobar, un empresario de jugadores y técnicos de origen venezolano, manifestó a la emisora ‘24 Horas Radio’ que el reciente nombrado técnico del equipo, estaba dirigiendo un elenco de quinta división en Polonia, llevado por él, y que “al final lo estafó con un dinero que le pagó por adelantado”.

A propósito, El Camerino de BLU Radio habló con Lucas Domenech, representante de Robatto, quien aseguró que todo se trató de “un chisme barato”.

“Si Flavio está en Europa, de vacaciones y mirando fútbol es problema de él. Flavio no tenía contrato con ningún equipo, todo lo que dicen es mentira (…) Te puede gustar o no el entrenador, pero si un club lo contrata, lo hace venir de Europa, le hace pagar tiquetes para hacer esto tan mediocre, no es algo normal”, manifestó.

Indicó, además, que la no contratación del estratega obedece a intereses de “alguien dentro del club” porque se inventó “un chisme de barrio muy barato y hoy el perjudicado es el entrenador”.

“Esto me parece totalmente fuera de lo que es el fútbol real. Enterarme de esto no fue lindo”, sentenció el representante.

“El dueño (del Bucaramanga) jamás habló con Flavio, nunca dio la cara. Acá tenemos todas las pruebas y en estos días van a explotar cosas muy graves porque hay audios que van a comprometer hasta a gente del club. Acá hay un chico entrenador de arqueros que está haciendo ‘el cajón’. Aparece un empresario que no vende un chocolate en la puerta de un colegio, el señor que hace la demanda y no lo conoce nadie en el fútbol, y Bucaramanga tome tan en serio sus declaraciones. Flavio solo quería llegar al club y trabajar, pero hay algo malo detrás que se va a desenmascarar en los próximos días”, anunció.

Aseveró, además, que Flavio tiene la carta del club, en donde le notifican cuándo se tenía que presentar para coger el equipo principal y que, inesperadamente, Bucaramanga tiró la contratación para atrás porque, supuestamente, el estratega tenía su palabra comprometida con otro equipo. Esto lo calificó como “una ridiculez muy grande” que nunca había escuchado en su vida.

Opinión del fútbol colombiano

Domenech indicó que tanto él como Robatto están muy agradecidos con el fútbol colombiano y tienen muchos amigos ligados al balompié nacional.

“Flavio está enamorado de Colombia. Lo que me sorprendió es esta manera de negociar (de Bucaramanga) parecen cosas de hace 40 años, sin pies ni cabeza. Acá no hay motivos, Flavio puede estar donde quiera, no hay un contrato con ningún equipo, esto está hasta apara una demanda”, dijo.

Los audios

Preguntado por los audios que, supuestamente, comprometen a integrantes del Bucaramanga, Domenech precisó que en el club hay un entrenador de arqueros que trabaja para “el señor que salió a hablar de Flavio”.

“Me duele decirlo. En estos audios, que tiene mi abogado, se habla y se nombra un dirigente del club. Eso es lo que más me duele porque no sé si es cierto que un dirigente del club ponga por encima sus intereses personales que los del equipo”, puntualizó.

Aseveró que se enteraron este mismo lunes de la no contratación, algo que, según dijo, habla muy mal del club y empaña el buen funcionamiento del fútbol colombiano.

“No vamos a demandar porque Flavio quiere trabajar en Colombia. Lo que sí vamos a hacer es que se sepa la verdad, todo clarito. Y que Flavio siga trabajando con total tranquilidad. No se puede ensuciar a la gente por ensuciar. Eso no lo vamos a permitir”, finalizó el representante.

