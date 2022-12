Dura crítica de Matthäus a jugadores colombianos por ‘simular’ ante Inglaterra

El excapitán de Alemania Lothar Matthäus criticó a los jugadores de la Selección Colombia por, según él, simular y reclamar, constantemente, al árbitro en el partido ante Inglaterra.



El exjugador dijo que en la década de los 90 el que simulaba era Carlos Valderrama, pero ahora no es uno solo, sino seis.



“En la década de los 90 había uno, Carlos Valderrama, ahora Colombia tiene seis. No me gusta esta provocación y actuación, y no puedo entender por qué a un jugador le gusta hacer trampa. Con el videoarbitraje (VAR) esto no debería suceder”, destacó.



Matthaeus, campeón del mundo en Italia 90, dijo que el árbitro del encuentro, el estadounidense, Mark Geiger, debió castigar a los jugadores colombianos por ese comportamiento.



“Tienes que cortar esto. Él se olvidó de cortarlo en el momento correcto. Él les permitió hacerlo”, aseguró.



Matthaeus se refirió al penalti que, al minuto 57, Geiger cobró afavor de Inglaterra tras un forcejeo en el área entre Carlos Sánchez y Harry Kane, un hecho que fue duramente protestado por los jugadores colombianos.



“Con el penal, perdimos tres minutos de fútbol debido a las discusiones. No necesitamos estas actuaciones. Queremos ver partidos de fútbol. La gente siempre viene a ver fútbol. Si quieren actuar, deberían irse a otro lugar”, agregó.