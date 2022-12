Dura protesta de jugadores de la MLS contra el racismo en inicio del torneo

Jugadores de la Major League Soccer de Estados Unidos protagonizaron este miércoles protestas contra el racismo antes del partido con el que se reanudó la competición en Disney World, Orlando, tras casi cuatro meses de parón por el coronavirus.

Con cambios por la retirada del FC Dallas, club que sufrió un contagio masivo en la plantilla, inició este miércoles el formato y calendario del torneo 'MLS is Back', campeonato con el que la liga estadounidense de fútbol reanuda la temporada tras cuatro meses de inactividad por el coronavirus.

¡Impactante! Volvió la #MLSxESPN y los representantes de todos los equipos se hicieron presentes en la previa del Inter Miami vs. Orlando City para decirle NO al racismo. #MLSisBack #BlackLivesMatter pic.twitter.com/T2j3XFjifx — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) July 9, 2020

Orlando City frente al Inter Miami fue el partido inaugural, pero antes de que rodara la pelota, un acto de protesta se llevó a cabo con los jugadores de todos los equipos de la Major League Soccer.

🙌✊ ¡QUÉ IMAGEN! Se realiza un homenaje previo al duelo entre Orlando City e Inter Miami, como protesta en contra de los actos de racismo

EL TORNEO DE LA MLS IS BACK SE UNE A LA INICIATIVA 🙌✊

::#BlackLivesMatter #MLSisBack #InterMiamiCF #InterMiami #OrlandoCity #MLS pic.twitter.com/pcP3nxrJmB — TUDNRadio (@TudnRadio) July 9, 2020

Alrededor del terreno de juego, en el complejo ESPN Wide World of Sports de Disney World, Orlando, decenas de jugadores protagonizaron las protestas con camisetas con la leyenda ‘Black Lives Matters’ (Las vidas negras importan), ‘Black All The Time’ (Negro todo el tiempo) y ‘Silence is Violence’ (Silencio es violencia).

Lindo homenaje en apoyo al movimiento #BlackLivesMatter por los jugadores del Inter Miami y Orlando City en el regreso de la MLS 🇺🇸🤜🏼🤛🏿 #SportsAS pic.twitter.com/bkOAB7EUro — Andres Suarez (@Ansuar6_) July 9, 2020

Sobre el césped, los futbolistas guardaron silencio durante ocho minutos y 46 segundos, una cifra simbólica de las actuales protestas nacionales en Estados Unidos por el crimen de George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis.

Ocho minutos y 46 segundos es el tiempo que el agente de Minneapolis inmovilizó brutalmente a Floyd en el suelo con una rodilla en su cuello hasta que perdió el conocimiento y falleció poco después.

Sin aficionados en las gradas, los jugadores titulares de ambos equipos se colocaron alrededor del círculo central e hincaron una rodilla en el suelo mientras los suplentes y los futbolistas de otros equipos, que lucían camisetas negras con mensajes antirracistas, se distribuyeron por el campo y protestaron alzando el puño, que vestían con un guante negro.

En la pantalla electrónica de la cancha se leía la etiqueta #MLSisBlack (La MLS es Negra).

Tras retirarse todas las prendas y situarse en sus posiciones en el campo, los futbolistas y los árbitros volvieron a celebrar un minuto de silencio con la rodilla en el césped.

Luego de la protesta arrancó el juego entre el Inter Miami y Orlando City, los dos equipos del estado anfitrión de Florida, que marca la reanudación de la MLS tras la suspensión del 12 de marzo.