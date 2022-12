Duras palabras de Dani Alves sobre el River vs. Boca en Madrid

"Jugar un River-Boca fuera de Sudamérica es la mayor vergüenza que he visto y que veré como jugador de fútbol y como sudamericano", lamentó el defensa brasileño del París Saint-Germain Dani Alves en un vídeo publicado este viernes en la red social Instagram.

"No es posible que gente que no ha tenido nada que ver tenga que pagar por algunos maleducados y ahora no puedan ver la final porque la han cambiado a Europa", explicó Alves, antiguo jugador del Barcelona.

La Conmebol anunció el jueves que la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate (2-2 en la ida), suspendido dos veces el pasado fin de semana por los graves incidentes fuera del estadio Monumental, se jugará el 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.