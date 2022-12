El alemán Marcel Kittel se queda con la segunda etapa del Tour de Francia

El alemán Marcel Kittel (Quick Step) se impuso al esprint en la segunda etapa del Tour de Francia, este domingo en Lieja (Bélgica), mientras que el británico Geraint Thomas (Sky), ganador el sábado de la contrarreloj de la primera etapa, mantuvo el maillot amarillo de líder de la general.



Los dos primeros de la clasificación general del Tour de 2016, Chris Froome y Romain Bardet, así como otros corredores como el australiano Richie Porte o el costarricense Andrey Amador, se cayeron en esta jornada, pero sin gravedad.



Todos los grandes nombres entraron con el pelotón y no hubo por lo tanto diferencias. Froome sigue por lo tanto como mejor situado entre los favoritos para la general, con la ventaja lograda el sábado. Richie Porte está a 35 segundos de Froome, el colombiano Nairo Quintana (Movistar) a 36 y el español Alberto Contador a 42.



Era una etapa propicia para una llegada masiva y los planes se cumplieron, con Kittel siendo más rápido al final que el campeón de Francia Arnaud Demare (2º) y que otro alemán, André Greipel (3º).



Kittel, de 29 años, logró su décima victoria de etapa en el Tour de Francia y también su décimo triunfo parcial en esta temporada. Es profesional desde 2011 y es una habitual de las grandes rondas, donde ha ganado etapas en las tres principales (Giro de Italia y Vuelta a España, además del Tour).



"Salí en el momento adecuado en el esprint. Iba a rueda de (Sonny) Colbrelli, esperé un poco y ahí fui ya a todo gas", explicó Kittel.



La caída de Froome, Bardet y otros corredores fue casi como un castillo de naipes que se vino abajo, en la parte delantera del pelotón. Se produjo a unos treinta kilómetros para el final, en un lugar muy resbaladizo por la lluvia, después de que un corredor del Katusha perdiera el equilibrio.



Tanto Froome como Bardet, esperados por varios compañeros de equipo, pudieron volver minutos después al pelotón, que no había acelerado.



Fue por lo tanto una caída sin la gravedad que tuvieron el sábado las de los españoles Alejandro Valverde (Movistar) y Ion Izagirre (Bahrain), que tuvieron que abandonar al irse al suelo en la misma curva, en momentos diferentes, durante la contrarreloj.



La tradicional escapada fue llevada a cabo por un cuarteto de debutantes, formado por el estadounidense Taylor Phinney y los franceses Thomas Boudat, Yoann Offredo y Laurent Pichon.



El pelotón controló bien los tiempos y su desventaja, que llegó a un máximo de cuatro minutos. Phinney y Offredo insistieron en los últimos 20 kilómetros, pero fueron alcanzados a poco más de un kilómetro para el final.



El esprint fue bastante desorganizado, pero el resultado fue previsible.



"Estaba preocupado", admitió el mánager del equipo de Kittel, el belga Patrick Lefevere (Quick Step), que destacó que el alemán "se desenvolvió bien solo" pese a la ausencia de apoyos de su equipo en ese momento.



"En el esprint hubo un pequeño tiempo muerto a los 300 metros. Marcel llegó desde atrás y lo inicio con fuerza", señaló Démare, que logró con su segundo lugar su mejor resultado en el Tour.



Geraint Thomas continuará con el maillot amarillo con el que se vistió el sábado.



"No sé cuánto tiempo más lo voy a conservar, espero que sea el máximo posible. Pero no lo sé, la verdad", admitió el británico, uno de los grandes apoyos para Froome.



El lunes, la segunda etapa unirá la ciudad belga de Verviers con Longwy, ya en Francia, en un recorrido de 212,5 kilómetros con final tras una pequeña ascensión, en un perfil que hace salivar a los belgas Philippe Gilbert y Greg Van Avermaet.