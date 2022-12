El Camerino llegó su emisión 50 y lo celebró con la música de Chichi Ortiz

El éxito de nuestro Camerino no cesa, y en su celebración de los primeros 50 programas al aire a través de BLU Radio, los personajes continúan llenando de alegría, emociones y sabor las noches de todos los colombianos.

Publicidad

La cuota musical la aportó el artista Chichi Ortiz, que con su sabor y su buena música puso la celebración en todo lo alto en esta edición especial de nuestro programa.

Con su salsa urbana y toda su energía, Chichi Ortiz descrestó en nuestro Camerino y demostró porqué su voz convence a propios y extraños, y aún más en un círculo tan cerrado y difícil como la salsa.

Publicidad

“Yo trato de dar todo lo mejor de mí, me siento feliz con mi música y mi arte. No sé si soy el mejor, pero disfruto mucho de mi estilo y me considero bueno en lo que hago”, manifestó.

Publicidad

Esta es la dedicatoria de Chichi Ortiz para Nairo Quintana por su dedicación y la fuerza con que lleva la bandera tricolor en lo alto por donde quiera que vaya:

Publicidad

Chichi Ortiz como buen hincha de la Selección Colombia compusó una canción alusiva a los jugadores de la tricolor: