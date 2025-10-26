El Crystal Palace de Daniel Muñoz no pudo con el Arsenal y perdió 1-0 en Londres

El Crystal Palace no logró frenar la fuerza del líder de la Premier League. En un partido cerrado y lleno de intensidad, el equipo del colombiano Daniel Muñoz perdió 1-0 frente al Arsenal en el Emirates Stadium. Los dirigidos por Mikel Arteta volvieron a demostrar su poder en las jugadas a balón parado, una fórmula que ya les ha dado varios triunfos esta temporada y que les mantiene en la cima del campeonato inglés.

El conjunto londinense, que venía de golear al Atlético de Madrid en la Champions League, encontró en la pelota quieta su mejor aliada. Aunque dominó la posesión, al Arsenal le costó generar peligro ante un Crystal Palace bien ordenado en defensa. Los visitantes, con Muñoz activo por la banda derecha, resistieron los embates iniciales y hasta tuvieron opciones claras en el contragolpe.

Daniel Muñoz enfrentó al Arsenal Foto: AFP

Arsenal mantiene el liderato con una jugada ensayada

El único gol del encuentro llegó en el minuto 39. Declan Rice cobró una falta al segundo palo, Gabriel la bajó al punto penal y Eberechi Eze, quien curiosamente llegó esta temporada procedente del Crystal Palace por 70 millones de euros, la envió al fondo con una volea impecable. Un golpe duro para el equipo visitante, que hasta ese momento había resistido sin sobresaltos.



Antes del gol, el Palace había inquietado al arquero David Raya con un par de jugadas peligrosas. Una de ellas nació de los pies del colombiano Daniel Muñoz, quien remató con fuerza desde la derecha obligando al portero español a intervenir. Otra, protagonizada por Adam Wharton, se fue desviada por poco.

Ya en el segundo tiempo, el Arsenal controló el balón con más tranquilidad. Tuvo opciones para ampliar la ventaja, incluyendo un cabezazo de Gabriel al travesaño y un disparo de Rice que la defensa sacó sobre la línea. Sin embargo, el marcador no se movió más y los ‘Gunners’ firmaron una nueva victoria que los consolida como líderes del torneo, con una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City.



Daniel Muñoz, figura en la defensa pese a la derrota

Pese al resultado, el colombiano Daniel Muñoz volvió a dejar una buena impresión en Inglaterra. Fue protagonista en las transiciones ofensivas y en el cierre de espacios por su banda, aunque su equipo no logró romper la sólida defensa del Arsenal.

Con este resultado, el Crystal Palace se ubica en la décima posición con 13 puntos, mientras que el Arsenal sigue firme en el primer lugar, mostrando una defensa casi impenetrable: apenas tres goles recibidos en las diez primeras fechas de la Premier League.