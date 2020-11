El debate: Schumacher o Hamilton ¿quién es el mejor de todos los tiempos?

Viendo las estadísticas, queda claro que Hamilton (14 temporadas y 264 grandes premios disputados desde 2007) y Schumacher (19 temporadas y 307 Grandes Premios en dos etapas, 1991-2006 y 2010-2012) son dos titanes del automovilismo, con largas y exitosas trayectorias.

El domingo en Turquía, el británico igualó el récord de siete títulos mundiales del alemán. Por detrás queda el argentino Juan Manuel Fangio (5 coronas en los años 1950), también citado habitualmente entre los más grandes junto a Ayrton Senna (3 títulos enre 1988 y 1991) y Alain Prost (4 entre 1985 y 1993).

En este 2020, Hamilton batió otros dos récords de Schumacher, el de número de podios (163 contra 155) y de victorias (94 contra 91).

En sesiones de clasificación, el inglés es superior, con un total de 97 'pole positions', por las 68 de Schumacher.

'Schumi' ostenta por contra el récord de mejores vueltas en carrera (77 contra 53).

A sus 35 años, el piloto de Mercedes parece tener por delante todavía varios años de carrera, pero no ha comenzado a renegociar su contrato y mantiene las dudas sobre qué ocurrirá con él a corto y medio plazo.

Las comparaciones entre las cifras tienen un dato a tener en cuenta, el de que el número de carreras por temporada ha aumentado: era de una media de 16 Grandes Premios por año en la época de Schumacher, 19 en la de Hamilton y apenas 8, por ejemplo, en la de Fangio.

- El talento -

El director técnico de Mercedes, James Allison, que trabajó con ambos pilotos, realizó varias observaciones para la publicación alemana Der Spiegel.

Según contó, Hamilton tenía la reputación al principio de su carrera de destruir los neumáticos traseros, mucho más sensibles hoy que en la época de Schumacher. Muy pronto el joven británico se corrigió.

"Con los coches actuales, Lewis sería probablemente más rápido que Michael", dice el ingeniero, "pero Michael tenía tanto talento que habría aprendido rápido seguramente a gestionar los neumáticos sensibles".

La web deportiva alemana Sport1 recuerda que Schumacher demostró su valía en todo, con victorias desde la parte delantera de la parrilla a grandes remontadas, pasando por exhibiciones bajo la lluvia.

Pero "Hamilton no comete grandes fallos de concentración", subraya, recordando que el inglés evita los incidentes en las salidas o en las paradas en 'boxes'.

Allison no se aventura a decir cuál es mejor: "A menos que corrieran uno contra otro con el mismo monoplaza es imposible decirlo".

Según un estudio de la F1 recurriendo a la inteligencia artificial, el piloto más rápido de la historia sería Ayrton Senna, con 114 milésimas de segundo de ventaja sobre Schumacher y 275 milésimas de margen sobre Hamilton.

- El coche y el equipo -

Para Schumacher, sus compañeros de equipo en Ferrari (Rubens Barrichello y luego Felipe Massa) tenían claramente el rol de número dos. Para Hamilton ha sido más complicado: al principio de su carrera tuvo que imponerse en McLaren ante Fernando Alonso, que no le hacía ningún regalo, y luego en Mercedes Nico Rosberg le venció en la lucha por el título en 2016. Ahora el inglés es claramente el número uno ante Valtteri Bottas.

"Está justificado", estima el expiloto de F1 Gerhard Berger. "Bottas no tiene la clase de Hamilton y Barrichello no tenía la de Schumacher. Con pilotos al mismo nivel no habría armonía posible en el equipo. Cuando eres técnicamente tan superior como Mercedes hoy o como Ferrari en la época, hay que evitar la rivalidad interna en la escudería", apunta el austríaco.

Por otra parte, según asegura la web alemana Sport1, "si Hamilton está batiendo todos los récords de la F1 no es porque la competencia sea débil, el británico ha tenido que luchar en los últimos años contra más excampeones del mundo y vencedores de grandes premios que Schumacher en su época dorada en Ferrari".