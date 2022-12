El empate no era malo para Santa Fe, pero nosotros sí necesitamos ganar: Jhon Duque

El clásico 300 por liga entre Millonarios y Santa Fe terminó en tablas, ninguno de los clubes bogotanos encajó pelotas en el partido y terminaron dejando un discreto 0-0 que repartió los puntos en El Campín.

El capitán de Millonarios, Jhon Duque, estuvo en entrevista con Blog Deportivo hablando del nivel del equipo azul, que es 17 con apenas 6 puntos.

“Santa Fe era consciente que el empate no era del todo malo para ellos, nosotros si necesitábamos una vitoria. Poco a poco vamos acomodándonos a una idea y estilo de juego que el profe quiere”, dijo.

El volante rescató el nivel del club azul, teniendo en cuenta que, para él, ya se va viendo un futbol más vistoso, aunque los resultados sigan haciendo falta.

“En el partido se vio mucho más claros, donde la presión es muy importante, al profe no le gusta defenderse mucho, sino salir a buscar los partidos desde el primer minuto y con el arco en cero”, comentó.

Además, resaltó que confía en que Millonarios sea uno de los cuatro clubes clasificados a los playoffs finales de la liga, pese a que los resultados por ahora no son favorables.

“Es un camino duro, pero estamos concentrados en el objetivo de clasificar a los cuatro, se han dado muchas ventajas, el profe nos lo recuerda cada día. Cada vez el margen de error es más bajo, por los partidos que se han perdido toca recuperar los puntos fuera de casa”, explicó.

Duque también se refirió a las palabras de Gamero sobre el deseo de que el capitán de Millonarios sea convocado a la Selección Colombia.

“Es un halago que el profe Gamero lo tenga a uno en ese concepto, él me lo recuerda en todo momento, me pide que mejore el orden, no correr por correr, el que mas corre no es el que mejor hace las cosas. Uno debe aprovechar el campo de juego y estar bien parado”, dijo.

Escuche aquí la entrevista completa de Jhon Duque en Blog Deportivo:

