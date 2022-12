El gesto de caballero de Froome al finalizar la etapa reina del Tour de Francia

El británico Chris Froome, líder del Tour de Francia, agradeció al australiano Richie Porte y al resto de rivales por la general que no aprovecharan el problema mecánico que sufrió en el ascenso al Mont du Chat.

El jefe de filas del Sky aseguró que no fue consciente de que el italiano Fabio Aru aprovechó ese fallo para lanzar un ataque, pero que sí de que Porte dijo al resto de los favoritos de que no era el momento de sacar provecho.

"Estaba ocupado en buscar el coche para cambiar de bici. Parece que Porte ha dicho a mis rivales que no era el momento de atacar. se lo agradezco a él y al resto de no haber sacado beneficio de esa situación", dijo.

Froome abandonó malhumorado la conferencia de prensa cuando le insistieron en la pregunta de si había tenido un rifirrafe con el italiano.

"No tengo nada que reprochar a Aru. Puede parecer que le he empujado pero simplemente he perdido un poco la trayectoria", señaló.

Froome se mostró satisfecho con el resultado de la etapa, en la que fue tercero y primero de los favoritos, por lo que afianzó el maillot amarillo.

"Dije que no habría la misma general tras esta etapa y ya no hay 10 ciclistas en el mismo minuto. Ha sido una etapa brutal", señaló.

El británico lamentó la retirada de su compañero y compatriota Geraint Thomas, que sufre una fractura de clavícula y también de su excompañero Porte, hospitalizado tras una dura caída. "Nadie debería abandonar la carrera así, es terrorífico", señaló.