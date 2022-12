El grave problema de la Selección es que no tiene liderazgo: Freddy Rincón

Mucha gente recuerda a Freddy Rincón por el inolvidable gol marcado hace 27 años a la Selección de Alemania en el Mundial de Italia 1990.



El exfutbolista, perteneciente a una de las mejores generaciones de fútbol que ha tenido el país, habló en Mañanas BLU sobre sus expectativas frente al definitivo partido de Colombia ante Perú.



“Tengo impotencia porque en un momento como este, sería necesario que todo el país esté en la cancha, pero no se puede. Aun así, se les acompaña de corazón”, dijo Rincón, quien agregó que él es de los espectadores tranquilos, que ponen cuidado y analizan el partido desde su casa.



Sobre el actual seleccionado colombiano, Rincón afirmó que “los muchachos” deben sacar la casta de donde sea para obtener resultados, a pesar de las dificultades.



“El jugador tiene que sacar la casta de donde no la tenga, a pesar de los problemas”, puntualizó.



Finalmente, Rincón afirmó que el problema que afronta la Selección es que no cuenta con un liderazgo.



“El grave problema de la Selección es que no tiene un liderazgo y eso perjudica mucho porque en un grupo alguien debe tener la palabra fuerte para organizar mejor las cosas, eso es vital”, advirtió.



