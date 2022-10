El histórico Luis Gerónimo López lucha una dura batalla contra el cáncer y el olvido

Luis Gerónimo López, el único arquero nacionalizado colombiano que jugó en la Selección oficialmente, confirmó en Blog Deportivo que padece cáncer, una triste noticia que se agrava debido a que perdió su trabajo como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

“El cáncer volvió a aparecer, tengo una cita el viernes y ahí me van a decir si se podrá hacer algo para estar un rato más o si ya llegó la hora”, reveló.

Publicidad

El exjugador de origen argentino, que vistió las camisetas de Atlético Nacional, Independiente Medellín, Millonarios, Santa Fe, entre otros, confesó que atraviesa un difícil momento no solo por cuenta de la enfermedad, sino también porque perdió su empleo.

“Los clubes campestres son muy queridos, ellos no tienen la culpa, trabajé por 25 años en el Bogotá Tenis Club Campestre. Me pasaron una carta diciéndome que me cancelaban el contrato”, contó.

Lamentó que los clubes colombianos olviden a las viejas glorias del fútbol que dieron tantas alegrías a los colores que portaron, pero que hoy por hoy no tienen derecho ni siquiera a una pensión para la vejez.

“Los clubes de fútbol no te dan nada de eso, y si lo pedís te echan, la agremiación de futbolistas en este momento pelea por los jugadores profesionales que ganan millones, pero los exjugadores, profesores de educación física, que ganan un millón o dos millones de pesos, ¿cómo hacen para mantener sus familias?”, se preguntó.

Publicidad

López, campeón con Santa Fe (1975) y Millonarios (1978), también participó en cuatro partidos con la Selección Colombia por Eliminatoria, y en un encuentro amistoso.

“Soy el único arquero nacionalizado que tapó en Colombia, porque Navarro Montoya era colombiano. Tengo ese orgullo que me voy a llevar a la tumba”.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.