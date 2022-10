El manejo que se le dio al partido Caldas-Tolima no fue adecuado: Gamero

Publicidad







Este miércoles el Deportes Tolima sumó tres puntos más en la liga con triunfo 0-1 ante Once Caldas en un partido que estuvo suspendido durante una hora por tormenta eléctrica en Manizales.

Pese al triunfo, Alberto Gamero, DT del Tolima, no se guardó sus comentarios contra la terna arbitral que, según dice, no comunicó de la mejor manera si el partido seguía o terminaba por las difíciles condiciones climáticas.

“Me parece que el manejo que se hizo no era el adecuado”, explicó el estratega, quien dijo que les dijeron “dos o tres veces que ya el partido terminaba, por la cancha y por los rayos. El equipo ya estaba cambiado para irse y se nos comunicó la noticia de que el partido tenía que seguir, luego nos dijeron que no, otra vez que sí, entonces creo que no es atentar contra nosotros, los técnicos, sino contra la salud de los jugadores”.