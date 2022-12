“El mejor soy yo, no tengo defectos”: Cristiano Ronaldo

En una entrevista para el medio italiano DAZN, que recoje el diario Sport , el portugués Cristiano Ronaldo hizo un balance de su año, le dio mérito a sus logros e incluso habló sobre la posibilidad de convertirse en entrenador después de que se retire.

El año del astro luso no fue el mejor de su carrera, sin embargo, no fue malo, pues logró alzar dos títulos con la Juventus (Liga y Supercopa) y con su selección logró ganar la UEFA Nations League, donde fue protagonista. Por ende, CR7 hizo mención a eso y fue enfático en su posición de que es el mejor jugador.

"El mejor en este momento soy yo, no tengo defectos. El año que viene veremos", dijo Cristiano, quien quedó en el tercer puesto en la votación del Balón de Oro, detrás de Lionel Messi, quien fue el ganador de su sexto galardón, y Virgil Van Dijk, el holandés con quien se enfrentó en la final de la UEFA Nations League.

Asimismo, el luso afirmó que su prioridad número uno es la Juventus y que está feliz en la ‘Vecchia Signora’ y con la cultura italiana, por lo que quiere jugar unos años más en Turín.

Recordó que se emborrachó con tan solo una copa de champaña en la celebración de la Eurocopa en el 2016, algo inusual en el jugador, pues él mismo relata que no consume este tipo de bebidas, pero que en esa ocasión fue importante porque “fue el mejor título de su vida”.

Por último, habló de la posibilidad de ser entrenador, un trabajo que no lo ve muy claro, pero que lo tiene como una posibilidad que no puede descartar.

“Actualmente, no quiero ser entrenador. Quizás sí me dan ganas más adelante. Me veo más como motivador. Un entrenador debe transmitir su pasión a sus jugadores. Tengo varias facetas, pero las veo unidas”, afirmó.

