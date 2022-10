El ‘trencito’ Valencia: les bailé salsa choque en La Bombonera

Aseguró que a veces es difícil llevar sobre sus hombros la historia de su padre, el histórico Tren Valencia que triunfó con la selección Colombia en la década de los 90.

Publicidad

José Adolfo Valencia, el ‘trencito’, señaló que cuando pasa por buenos momentos los seguidores lo elogian y lo comparan con su padre, pero cuando está en mala racha, las críticas no son constructivas y se valen de lo que hizo el ‘Tren’ para compararlo.

José Adolfo hablo de la relación con su padre y dijo que aunque es lejana, siempre hay tiempo para compartir, además, resaltó lo que hizo su madre por él, al sacarlo adelante luego de la separación de sus padres.

Publicidad

El ‘trencito’ recordó, como uno de los momentos que han marcado su carrera, el gol que le marcó a Boca Juniors en La Bombonera.

Publicidad

“Ya me conocían y me decían que no les iba a anotar. Les marqué. Les bailé salsa choque e hice como 5 celebraciones en una”, dijo el delantero de Santa Fe.

Sobre su etapa en Independiente Santa Fe dijo que fue algo curioso, pues en 2009 logró salir campeón de la Copa Colombia y dos años después salió al exterior, justo cuando el cuadro capitalino volvió a estar en la cúspide el futbol local.