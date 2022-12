Eliminar el descenso este año: la propuesta de Eduardo Pimentel

Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, habló en Blog Deportivo sobre la reciente asamblea extraordinaria de la Dimayor, en la que salió de su cargo Jorge Enrique Vélez.

Dentro de los temas que se tocaron en la asamblea se habló del regreso del fútbol colombiano, que inicialmente sería el próximo 30 de agosto y bajo la continuidad del mismo Torneo Apertura que comenzó a principios de este año.

No obstante, para el dirigente del cuadro ajedrezado se cometió un grave error al no hablar sobre el descenso este año, tema que, para él,

tendría que ser eliminado por la coyuntura que vive el país en medio de la pandemia

“Quedó embolatado el tema del descenso. Yo dejé la moción en la asamblea, porque no estaba de acuerdo con la propuesta de Tulio (máximo accionista del América) de separar el tema de descenso”, explicó.

Según Pimentel, los clubes no han avanzado en nada con respecto al reinicio de los campeonatos en Primera y Segunda División.

“No hemos hecho nada, no hay nada y tenemos que seguir esperando para saber qué vamos a jugar. Hoy volvemos a no tener campeonato y no sabemos qué va a suceder con ascenso ni con descenso", manifestó.

A su vez, Pimentel insistió en que el descenso este año debía eliminarse pues los clubes no podían defender la categoría en las 40 fechas que están pactadas en el reglamento del FPC.

“El descenso en Colombia legalmente esta reglamentado para que los que asciendan puedan defenderlo en 40 fechas. Hay periodistas y presidentes antojados en obligarnos a cumplirlo en 20, sin el menor resquemor y respeto por nuestros derechos, ni por los estragos sufridos por pandemia”, aseguró.

Escuche aquí la entrevista completa en Blog Deportivo:

