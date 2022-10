En 10 días se podría definir si Colombia es sede única de Copa América 2020: Jesurún

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, Ramón Jesurún, en diálogo con Mañanas BLU, aseguró que aún no está definida cuál será la sede de la final de la Copa América de 2020, que organizarán de manera conjunta Colombia y Argentina.



Esto lo señaló tras algunas versiones de la prensa argentina que aseguran que Barranquilla está muy cerca de ser designada como la sede de la gran final del torneo continental.



“No se ha definido nada. Tengo que ser muy claro y lo que hasta el momento está es la decisión de la sede compartida entre Colombia y Argentina”, resaltó el dirigente de la FCF.



Explicó, además, que para la primera fase de la Copa América de 2020 se harán dos grupos de 6 selecciones cada uno, donde los equipos disputarán sus juegos en cada una de las ciudades sedes entre Colombia y Argentina.



“Para las rondas siguientes, estamos tratando de definir cuál es la mejor forma de realizarlo, pero de ahí en adelante no hay nada asegurado. Son solo rumores, no se ha definido nada”, dijo.



“De llegarse a hacer la final en Colombia, indudablemente Barranquilla sería una opción, como lo podrían ser otras ciudades del país. Pero no hemos llegado hasta allá (…) Quiero reiterar que no hay nada absolutamente definido sobre la segunda parte del torneo”, agregó.



Jesurún manifestó, además, que la opción de tener la Copa América como sede única se podría definir muy pronto y depende de lo que decidan la AFA y la Conmebol.



“En pocos días este tema debe quedar completamente definido (…) Antes de 8 o 10 días este tema debe tener humo blanco que nos permita, además, salir a comercializar el torneo”, puntualizó.



¿Partidos de la Selección en una sola ciudad?



El presidente de la FCF aseguró que “no necesariamente” la Selección Colombia jugará todos los partidos de la Copa América de 2020 en una sola ciudad, pero que aún no se ha definido el tema.



¿Queiroz no quiere a Barranquilla como sede de la Selección?



Jesurún desmintió tajantemente que Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, haya mostrado desinterés de que la casa del combinado nacional siga siendo la capital del Atlántico.



“No sé de dónde salió, pero eso no es cierto. Jamás. Está claro que la sede de las Eliminatorias es Barranquilla”, agregó.

