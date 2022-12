En Colombia ha habido renovación, en Perú cambios: Maturana

El extécnico Francisco Maturana, en diálogo con BLU Radio, dijo que no cree en la famosa “renovación” de Perú, de la que todos hablan, teniendo en cuenta la edad de los jugadores convocados por Ricardo Gareca.

“Cuando usted me habla de un Perú que tiene jugadores de 30, 29, 28 años que no han jugado eso no es renovación, sino un cambio”, expresó

En ese sentido, el estratega dijo que en la Selección Colombia sí ha habido “renovación” porque sus futbolistas son producto de procesos anteriores.

Finalmente, dijo que por una cuestión de principios su favorito para ganar la Copa América Centenario es Argentina.

“Es muy difícil decir que no va haber favorito. En su momento dije que para mí el favorito era Argentina, porque es un principio de respeto en el fútbol”, puntualizó.