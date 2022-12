¿Es James una de las razones de la salida de Ancelotti del Bayern?

Tras la dolorosa caída del Bayern Múnich y la posterior salida de Carlo Ancelotti de la dirección técnica, son varias las especulaciones que se han generado en torno a las razones de esta decisión.



Una de ellas, de acuerdo al diario Bild, podría ser James Rodríguez, porque al parecer algunos referentes del equipo como Frank Ribery, Arjen Robben y Thomas Müller no les gustó la idea, pues era una competencia para el puesto que ocupan en el terreno de juego. Y fue Ancelotti quien pidió el préstamo por el futbolista colombiano.



De hecho, en la derrota por goleada frente al PSG, Robben y Ribery estuvieron en el banco de suplentes mientras que James arrancó de titular.



El mismo medio reveló este viernes los supuestos nombres de quienes serían los “enemigos” de Ancelotti.



El diario citó en primer lugar a Arjen Roben, el holandés a quien se le conoció por no compartir la misma línea de trabajo del italiano. El centrocampista ha demostrado en varias ocasiones su desencuentro con Anchelotti, como cuando la prensa le preguntó por su apoyo al técnico y el futbolista de manera tajante respondió, “No voy a responder a esa pregunta”.



Frank Ribéry, muy en concordancia con Robben, no estaba de acuerdo con sus comienzos en el banquillo.



Por su parte, Muller, otro de los futbolistas señalados por el diario, nunca tuvo problema para ocultar sus desencuentros con Anchelotti, como en alguna ocasión, cuando afirmó no saber qué es exactamente lo que quería el técnico. Además, la llegada de James al conjunto agudizó el rifi-rafe entre en jugador y Carlo.



El diario, incluye también, a Jérôme Boateng, quien no tuvo minuto alguno ante el Paris Saint Germain en la Champions League, frente a lo cual Anchelottí declaró que no se arrepentía de haberlo dejado por fuera.



Finalmente, el quinto en discordia sería una incógnita entre Hummels, Lewandowski y Coman, lo cierto es que queda claro que el Bayern respaldó más a los jugadores que al entrenador.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad