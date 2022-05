“Es la única medalla que me faltaba, me sentí ganadora": Ingrit Valencia, plata en Mundial de Boxeo

La boxeadora Ingrit Valencia expresó su felicidad en Blog Deportivo por ganar la medalla de plata en el Mundial Femenino de Boxeo de Turquía, pese a caer en el ring con la local Buse Naz Cakıroglu.

“Es la única medalla que me hacía falta en todos los eventos que he asistido. Un mundial es un certamen bastante difícil, son cinco peleas muy fuertes. El trabajo que hemos realizado con mi entrenador Raúl Ortiz se ha visto reflejado”, dijo.

La deportista de 33 años también comentó que fue una pelea muy cerrada, entregó lo mejor de ella y, pese a que los jueces dieron un veredicto diferente, ella se sintió ganadora.

“Estábamos peleando contra la casa, que es un país de mucho dinero, con mucho poder y no van a hacer fiesta para otros. Traté de dar lo mejor de mí. Feliz de estar entre las mejores del mundo”, manifestó Valencia.

“La pelea fue muy cerrada, di lo mejor de mí. Yo lo disfruté, no me sentí como lo vieron los jueces, me sentí ganadora; una mujer con muchas condiciones para ganar”, añadió.

El próximo reto de Ingrid Valencia será los Juegos Bolivarianos de Valledupar, competencia donde también buscará el podio.

¿Cómo avanza el caso de la estafa de la casa?

Después de los Juegos Olímpicos 2020, Ingrit Valencia denunció que fue víctima de estafa al comprar su casa en Ibagué, en la que llevaba viviendo casi un año. Luego de volver de Tokio, se encontró con un aviso de "desalojo" y con el verdadero dueño de la vivienda.

"La persona que me estafó está presa. Gracias al presidente y la Fiscalía, ellos me colaboraron mucho, y recuperé el dinero que él me robó", contó.

