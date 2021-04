Es un completo mentiroso y está equivocado: Viera tras acusaciones por racismo de Santacruz

El capitán de Atlético Junior , Sebastián Viera, habló en Blog Deportivo sobre las acusaciones por parte del gerente deportivo del Pasto , Alberto Santacruz, quien lo acusó de xenófobo y racista, una vez finalizado el partido entre ambos equipos. Viera se mostró molesto y pidió que haya retractación de las afirmaciones.

“Cuando a uno le inventan cosas, como fue en este caso, uno tiene que demostrar que la otra persona es un mentiroso y que está engañando a las otras personas (…) Este señor es un completo mentiroso y está equivocado”, señaló.

Además, Viera detalló que Santacruz provocó desde el inicio del encuentro a sus compañeros de Junior.

“Empezó desde el minuto 1 a provocar a mis compañeros como con Mera, diciendo cualquier barbaridad. Ahí fue cuando yo le dije que parara un poco y que con los jugadores no se metiera”, contó.

El uruguayo afirmó que esta situación la consultó con sus abogados para conseguir las pruebas necesarias con el fin de limpiar su nombre.

“Yo le dije a mi abogado que era mentira lo que decía Santacruz y si él consigue algo de mi persona diciendo algo incorrecto, por favor que me suspendan del fútbol, es más, que no juegue más al fútbol”, manifestó.

Sin embargo, Viera declaró que no va a interponer ninguna demanda penal ante el gerente de Pasto.

“Puedo poner una demanda penal, pero no lo voy a hacer. No me voy a desgastar en eso ni tampoco quiero dañarle la vida a nadie por un error. Me gustaría y le pido que se retracte”, finalizó.