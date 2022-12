Es un culicagado irrespetuoso: Pinto responde a Jaramillo tras polémicas afirmaciones

Cuando el río suena, es porque piedras lleva, y eso está pasando en estos últimos días en la rota relación entre Jorge Luis Pinto y Felipe Jaramillo, dos personas que coincidieron en Millonarios la temporada pasada. A pesar de que la relación laboral empezó bien, hoy es un cruce de palabras fuertes entre ambos.

Felipe Jaramillo encendió la polémica cuando habló en una entrevista para Zona Libre de Humo sobre las formas de entrenar que tiene Jorge Luis Pinto . Las palabras no cayeron bien en Bogotá y menos al extécnico de Millonarios, quien le respondió fuertemente.

"Yo siempre tengo un dicho, si los técnicos no jugaron, no saben lo que el jugador está sintiendo. Uno tiene jornadas de tres horas de entrenamiento, muchas veces de doble jornada y al otro día son igual. En algún momento, el cuerpo te dice que pares, eso es lo complicado con Pinto. Los jugadores tratamos de llegar a un acuerdo con Pinto, pero no fue posible", fueron las declaraciones de Jaramillo.

Pinto, en una entrevista para ESPN FC Radio, trató el tema con notable molestia, a tal punto que dijo que Jaramillo nunca fue capaz de decirle nada a la cara.

“Tiene 22 partidos en Leones, 27 en Millonarios y 2 o 3 en América. Uno merece respeto, yo he recorrido el mundo, tengo 1200 partidos profesionales dirigidos en club. Qué desilusión de la vida, al chico que lo llevamos, que era mi consentido, su padre fue jugador mío, con todo el cariño, con todo el aprecio, que lo acompañamos en sus momentos difíciles, que lo empujamos y que me venga a criticar alguien que está empezando en el fútbol”, cuestionó.

“Felipe Jaramillo es un culicagado irrespetuoso, ¿qué se cree? Él jamás tuvo los pantalones para pararse y decirme algo. Me gustaría encontrármelo para decírselo en la cara”, expresó.

Macalister Silva, uno de los jugadores más criticados en el proceso de Jorge Luis Pinto, aprovechó la oportunidad y salió en defensa del DT, al echarle la responsabilidad del fracaso del semestre pasado a todos los jugadores por haberle fallado al entrenador.

“Cada quien tiene su punto de vista, yo como siempre lo dije, lo dije cuando nos eliminaron, pero fuimos nosotros los que quedamos en deuda con un técnico de la categoría del profesor Pinto”, afirmó uno de los capitanes del equipo azul.

