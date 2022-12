Es un sueño volver a estar aquí: Morata tras su regreso al Real Madrid

El jugador del Real Madrid Álvaro Morata, que regresa al club blanco después de estar dos años en el Juventus, aseguró que es "un sueño" volver a casa y reconoció que está "deseando trabajar con todas las ganas del mundo".

"Estoy deseando empezar. Zidane trabaja mucho y hace mucho trabajo físico. Han sido dos años increíbles en la Juventus, en los que he aprendido muchísimo y solo puedo agradecérselo todo porque si no, no estaría aquí", explicó Morata en declaraciones en la web madridista.

Su compañero de equipo Lucas Vázquez, se mostró "contento" de la vuelta al trabajo y resaltó estar a "tope y con ganas de empezar". "La temporada se afronta con ganas e ilusión. Estamos pensando ya en la Supercopa de Europa. Tenemos que ponernos a tope y trabajar para ganarla", añadió.

Morata y Vázquez, que disputaron la Eurocopa de Francia, se pondrán hoy a las órdenes de Zinedine Zidane para realizar su primera sesión de entrenamiento en Montreal donde está concentrado el conjunto blanco.

Por su parte, Sergio Díaz, nuevo fichaje del Real Madrid procedente de Cerro Porteño, llega para reforzar al filial blanco: "Es un sueño hecho realidad hacer la pretemporada con el primer equipo. Estoy muy contento y feliz de estar aquí", comentó.

Además, "Álvaro y Lucas me han aconsejado que esto es algo muy lindo y tengo que aprovecharlo al máximo", finalizó.

