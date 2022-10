Es una bendición: Miguel Borja, goleador del Torneo Paulista con Palmeiras

Miguel Ángel Borja, delantero del Palmeiras, es líder de goleo del torneo Paulista, en que su equipo también marcha primero en el grupo C, con 23 puntos y 16 goles a favor, 6 de los cuales fueron anotados por el colombiano.

Publicidad

Ante su gran momento, a Borja, ex Atlético Nacional, no le queda más que agradecer lo que considera una “bendición” de Dios, pues confesó en entrevista con El Camerino que no ha sido fácil adaptarse “a este fútbol y poco a poco voy consiguiendo objetivos personales y grupales, que es lo que más quiere uno”.

Su paso al fútbol brasileño se dio en febrero de 2017 luego de ganar la Copa Libertadores con Nacional y jugar el Mundial de Clubes con el equipo antioqueño en Japón, pero en sus primeros meses en Palmeiras no pudo demostrar todo su potencial.

Lea también: Espero seguir puntero en la tabla de goleadores en Escocia: Alfredo Morelos

Publicidad

Esta temporada, en cambio, ha tenido el apoyo del nuevo DT del onceno paulista, Roger Machado, a quien agradece por motivarlo y transmitirle “la confianza necesaria para estar bien concentrado durante todos los partidos”.

“Muchas veces uno como jugador depende de esa confianza del profe y de verdad que estoy agradecido con él, con todos mis compañeros y las directivas que armaron un equipo que tiene la pelota, que juega bien, juega por dentro y eso es lo que uno como 9 necesita”, añadió el futbolista.