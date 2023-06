Esposa de Sergio Rico no pierde la esperanza y envía desgarrador mensaje : "Te espero y te amo"

Sergio Rico sigue sedado y en estado grave después de ser ingresado en la UCI el hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un accidente con un caballo en la romería de El Rocío (Huelva).

El portero, de 29 años y formado en la cantera del Sevilla, en cuyo primer equipo estuvo desde la temporada 2014-15 a la 2018-19, estaba el sábado 27 de mayo convocado por el equipo francés para el penúltimo partido de la liga, que jugaba en Estrasburgo, donde el PSG empató a uno y se proclamó campeón del torneo.

El meta, tras ese partido, se trasladó a la aldea de El Rocío, donde tuvo el accidente por el que fue evacuado el domingo 28 de mayo al hospital sevillano, en el que se encuentra desde entonces.

La esposa del portero, Alba Silva, de 30 años y reconocida influencer española publicó un desgarrador mensaje a un año de su matrimonio con el jugador del PSG.

Publicidad

“Tú nunca me fallas, tú eres la persona más valiente y más fuerte que conozco, por eso sé que no te vas a rendir, por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todas los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar mi amor. Hemos superado mucho juntos, y sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar. No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos. Me haces mucha falta. Te espero y te amo mi Serg. Siempre fuertes”, publicó Silva en su cuenta de Instagram.

Sergio Rico y su esposa. Foto: Instagram @albasilvat.

En su perfil de Instagram, Silva tiene más de 120.000 seguidores. Ahí se puede observar a la mujer apasionada de los caballos. Además, en esta red social comparte con sus seguidores cómo es su vida en París donde reside junto a su marido.

Le puede interesar: