Esta es la selección de fútbol más odiada de América, según la BBC

Un estudio realizado por BBC Mundo da cuenta de que la selección de Chile es la más odiada del continente americano, después de definir las Eliminatorias Sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA.

Como argumento para el ‘título’ otorgado a Chile, en el documento se citan ejemplos como la agresión de Gonzalo Jara a Edinson Cavani y el incidente en el vestuario peruano a sus rivales, además de varios incidentes con las selecciones de Venezuela, Brasil y Paraguay, que a lo largo de la competencia desencadenaron un rechazo a la selección ‘Roja’.

Según la prensa chilena, los jugadores no respetan las diferencias. “No respetamos las diferentes culturas. No respetamos a las personas en sus propios países. En Sudáfrica se me cayó la cara de vergüenza de cómo los chilenos trataban a los locales. El racismo, el clasismo. Y eso también se trasladó a los jugadores”, afirmó el periodista chileno Juan Cristóbal Guarello.