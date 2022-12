Estadounidense compra la AS Roma por cerca de 600 millones de euros

La AS Roma anunció este jueves por la mañana que había un acuerdo entre su propietario, el estadounidense James Pallotta, y Dan Friedkin, otro empresario del mismo país, para la venta del club por una cantidad cercana a los 600 millones de euros.

"La AS Roma confirma que se llegó a un acuerdo esta noche entre AS Roma SPV LLC, accionista mayoritario de la AS Roma S.p.A, y el Grupo Friedkin para la venta del club. Los contratos se firmaron el miércoles por la noche", escribió el club italiano en un comunicado.

"La operación está valorada en unos 591 millones de euros", añadió el conjunto 'giallorosso'. El acuerdo de venta definitivo deberá firmarse antes del final del mes de agosto.

El empresario estadounidense James Pallotta presidía la Roma desde 2012. A partir de 2014 se convirtió en el propietario del 100% del club.

El nuevo dueño, Friedkin, tiene 54 años y sus negocios se ubican en Houston, en el estado de Texas. Está al frente de un holding que agrupa una docena de empresas y está activo principalmente en la venta de automóviles y la hostelería.

De acuerdo con Forbes, su fortuna estimada es un poco superior a los 4.000 millones de dólares (3.600 millones de euros), lo que le convertiría en el 504º hombre más rico del mundo.

"Estamos impacientes por cerrar la compra y de sumergirnos en la familia de la AS Roma", declaró Friedkin, citado en el comunicado del club.

Por su parte, Pallotta se mostró seguro de que Friedkin y su hijo Ryan serían unos "futuros grandes propietarios para la Roma".

Afincado en Boston y presente en Roma en muy pocas ocasiones, Pallotta no era muy popular entre los 'tifosi' del club.

Durante su presidencia, la AS Roma no ha ganado ningún título, se han vendido grandes jugadores (Mohamed Salah, Alisson Becker, Marquinhos, Radja Nainggolan...) para cuadrar las cuentas y se ha mostrado la salida a dos leyendas del club, Francesco Totti y Daniele De Rossi.

El gran proyecto de Pallotta era la construcción de un nuevo estadio "en propiedad" en el sur de la capital italiana. Puesto en marcha desde 2012 pero retrasado regularmente por cuestiones jurídicas y burocráticas, el proyecto se encuentra en estos momentos en punto muerto y las obras no han empezado.

El gran momento de su presidencia fue sin duda las semifinales de la Liga de Campeones alcanzadas en 2018. En cuartos de final, los romanos vencieron 3-1 al Barcelona en el Olímpico y le apearon de la competición tras el 4-1 recibido en la ida en España.

