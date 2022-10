"Estaré lo más pronto en Junior": Carlos Bacca

Carlos Bacca, en medio de la cuarentena que vive en España, habló sobre su futuro en el fútbol en Blog Deportivo una posible llegada al Junior de Barranquilla.

"Pronto, lo más pronto, cuando Dios lo decida allá estaremos", dijo Carlos Bacca en BLU Radio, afirmando que nunca ha escondido ese deseo de llegar la rojiblanco.

"Siempre lo he dicho, no lo escondo, no digo el día, yo dejo todo en manos de Dios", indicó Bacca.

#CuentaConmigo

Ese el nombre de la iniciativa del Villarreal junto a Fundación Carlos Bacca y jugadores para ayudar a personas durante la crisis por coronavirus en España.

"La idea es que, por medio del club, los jugadores y la Fundación Carlos Bacca puedan ayudar a las personas que están pasando dificultad, ayudar en comidas a otro tipo de personas como polícias, enfermeros y personas del día a día", contó Bacca.

Escuche la entrevista completa aquí: