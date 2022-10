Este sábado se conocerá si en el Mundial se usará el VAR

La asamblea anual de la International Board se celebra este sábado y en ella se hará oficial el uso del VAR (Asistente de video arbitral) en el campeonato mundial de Rusia 2018 que comienza el 14 de junio en Moscú.

La FIFA encabezada por su presidente, Gianni Infantino, apoya la implementación de la tecnología en el fútbol, mientras la UEFA (Europa), liderado por el esloveno Aleksander Ceferin, se oponen a la entrada en vigor del VAR.

Infantino hace poco sobre el tema dijo “En 2018 no podemos permitir que toda la gente en el estadio y toda la gente ante una pantalla de televisión vea en algunos minutos si el árbitro ha cometido un gran error o no, y que él único que no tenga derecho a repasar la jugada sea el árbitro. Si podemos ayudarlo, debemos hacerlo”.

FIFA ya dio el primer paso hacia la tecnología, cuando en el Mundial de Brasil 2014 puso en funcionamiento el detector automático de goles, cuando por medio de una alerta en un reloj, el árbitro es notificado que el balón cruzó la línea.