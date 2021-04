Este triunfo es un 80% de la clasificación: arquero de La Equidad tras victoria ante el América

Sergio Román, quien se estrena como arquero de La Equidad , habló sobre el triunfo de su equipo frente al América de Cali con miras a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021.

Hay que decir que en redes sociales quedó plasmado el momento de celebración que tuvieron los futbolistas al lograr vencer al América .

"Fue una victoria bastante anhelada por nosotros porque veníamos con bastante estrés por los resultados que habíamos tenido. Esa victoria nos da un poco de aire. Para nosotros es ya por lo menos un 80% de la clasificación", dijo.

"Hay que esperar unos resultados para decir que La Equidad ya clasificó. Nosotros todavía tenemos en nuestras manos un partido más para asegurarnos de camino a los ocho. Ese triunfo se celebró con mucha pasión porque veníamos con un estrés bastante complejo", ratificó Sergio Román en #BlogDeportivo.

Sobre su actuación en La Equidad

Sergio Román dijo que la oportunidad en La Equidad le está permitiendo consolidarse en el fútbol colombiano.

"Uno empieza a sentirse importante dentro del grupo. En el Once Caldas había tenido minutos, pero no pude lograr consolidarme como un gran titular. El Once Calda se caracteriza por tener a grandes en el arco, Equidad me da esa mano para consolidarme y gloria a Dios que se da de esta forma tan espectacular y redonda", manifestó.

Sergio Román tiene 25 años, lleva 33 partidos como profesional y el pasado domingo logró tapar el primer gol con La Equidad.

Escuche aquí la entrevista completa: