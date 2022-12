Esteban Chaves sufrió fractura de omóplato y le dice adiós a la temporada

El colombiano Esteban Chaves, que este sábado sufrió una dura caída durante el Giro de la Emilia, en Italia, sufre fractura del omóplato derecho, lo que hace que ponga fin a su temporada, informa el equipo Orica-Scott.



Chaves sufrió una fuerte caída en los últimos 10 kilómetros del Giro de la Emilia. El colombiano encabezaba el grupo que perseguía a la postre ganador, el italiano Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), cuando perdió el control de su bicicleta en una curva y se estrelló fuertemente en el asfalto.



Tremendo golpazo de Esteban Chaves. Esperemos que no sea nada grave. #GiroDellEmilia pic.twitter.com/wcmh2DV4EH — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) September 30, 2017

Publicidad