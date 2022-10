Estos son los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League

Con las victorias este miércoles de Barcelona 3-0 (4-1 global) sobre Chelsea y Bayern Múnich 3-1 ante Besiktas (8-1 global) se completó la lista de los equipos clasificados que estarán en los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Europa.



El Barcelona eliminó al Chelsea y completó el cartel de los cuartos de final de la presente edición de la Liga de Campeones que alcanzó por undécima ocasión consecutiva, dos más que el Bayern Múnich y tres por encima del Real Madrid, que también estarán en el sorteo del viernes en Nyon.



Junto al Barcelona y el Bayern, que cerraron este miércoles la relación de clasificados, superaron el tramo de octavos el Real Madrid, el Sevilla, el Roma, el Juventus, el Manchester City y el Liverpool.



En las últimas once temporadas el conjunto azulgrana es el único que tiene pleno de presencias. Fue en la temporada 2006-2007 la última vez en la que no sobrepasó la eliminatoria. El Barcelona no pudo defender el título conquistado un año antes al caer contra el Liverpool del español Rafa Benítez. Perdió 1-2 en la ida con los tantos de Craig Bellamy y John Arne Riise. En la vuelta, ganó 0-1 con un tanto del islandés Eidur Gudjohnsen, que resultó insuficiente.



Esa temporada, el equipo inglés fue subcampeón. Perdió la final contra el Milan de Carlo Ancelotti por 2-1.



El Bayern, por su parte, sumó su novena clasificación para cuartos en los últimos once años tras sellar el pase en Estambul frente el Besiktas.



El equipo bávaro faltó en la edición del 2007-2008 al no clasificarse desde la Bundesliga y, después, en la de 2010-2011, cuando fue superado en octavos por el Inter.



El Real Madrid estará en cuartos por octava vez seguida. Tras la mala racha en ediciones anteriores a la temporada 2010-2011, cuando fue víctima del maleficio de octavos, siempre ha atravesado esta eliminatoria. Es más, desde entonces al menos ha llegado a semifinales. El vigente campeón acumula siete ediciones consecutivas entre los cuatro primeros de la Champions. Este curso jugará sus octavos cuartos seguidos.



La última vez que el conjunto blanco se quedó estancado en los octavos fue en la temporada 2009-2010, superado por el Lyon, que ganó en la ida por 1-0, con el gol de Jean Makoun y, en el Bernabeu el marcador fue de empate a un tanto. Ronaldo anotó el del Real Madrid pero el bosnio Miralem Pjanic igualó a falta de un cuarto de hora.



El Juventus es otro de los habituales a la cita de cuartos de final aunque con mucha menos frecuencia que el Barcelona, el Bayern y el Real Madrid. Jugará el campeón italiano por cuarta vez en esta fase en la década reciente. Aunque este año es el segundo consecutivo. El pasado ejercicio fue subcampeón. Perdió la final contra el Real Madrid en Cardiff.



Para el Manchester City será la segunda en tres años. Pero las dos únicas en todo este tiempo. Hace tres cursos, en la 2015-2016 llegó a ser semifinalista con el chileno Manuel Pellegrini en el banco. Fue eliminado por el Real Madrid. En esta ocasión, de la mano del español Pep Guardiola, lo hace con la condición de aspirante y amparado por su buena trayectoria en la fase de grupos y en los octavos de final.