Exdirector de categorías inferiores del América desmiente a Harold Lozano

Duvan Dinas, exentrenador de divisiones menores del América de Cali, habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre las polémicas declaraciones de Harold Lozano, actual director deportivo del cuadro escarlata, al decir que él salió de la institución roja por borracho.

El señor Harold Lozano argumenta que yo llegaba borracho a los entrenamientos, entonces para aclarar ese tema, él nunca fue a un entrenamiento de mi categoría (…) Cuando salimos, el 4 de abril del 2018, no sale solamente Juan Dinas sino cuatro entrenadores Raúl Buitrago y Juan Manuel Molina, técnico y preparador físico”, dijo.

De igual forma, resaltó el hecho de la salida de varios de sus compañeros.

“Ellos hicieron una depuración laboral. Nosotros éramos la piedra en el zapato para ellos por todo el tema que tenían montado. A los 15 días sale el doctor Alexander Quiñones de América S.A., a los 15 días sale Hamder Mina y salen tres o cuatro personas más de una forma mala, de una forma asesina”, afirmó.

“Cuando yo llego al América de Cali no había canchas para entrenar, no había balones. Yo llevé mi material, conseguí unas canchas en la ciudad de Cali con la ayuda de unos amigos del fútbol. América, por intermedio del señor Harold Lozano, se comprometió en la parte de mantenimiento, pero nunca dieron eso y apagaban sus teléfonos”, añadió.

Por otro lado, reveló que Eduardo Zapata, allegado al expresidente del América Tulio Gómez lo llamó para pedirle que tuviera en cuenta a un jugador.

“El día que Harold va al partido, él me lleva a un jugador, un muchacho de Cúcuta, un muchacho Mendoza, y me dice que hay que ver a ese jugador porque es recomendado de los de arriba (…) A los 15 días me mandan un mensaje por el WhatsApp y me dicen que es Eduardo Zapata, quien es hoy el asistente de Tulio Gómez, a decirme que pusiera al futbolista”, resaltó.

“Nosotros somos personas reconocidas en el ámbito del fútbol y es bueno clarificar ese tipo de cosas (acusaciones de Harold Lozano sobre su salida del América)”, concluyó.

